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Актёр Мэтт Смит: второй сезон «Дома дракона» выйдет в августе

Актёр Мэтт Смит: второй сезон «Дома дракона» выйдет в августе
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Недавно звезда сериала «Дом дракона» Мэтт Смит принял участие в одной из передач на канале BBC. В ходе неё актёр заявил, что премьера второго сезона шоу состоится в августе — точная дата не называется.

Август, я думаю, этим летом, да. Сам я пока ещё ничего не видел, но мы закончили съёмки в прошлом году.

Сама HBO пока не подтвердила слова Смита. Ко всему прочему, актёр признался, что ещё сам не видел отснятый материал.

Напомним, «Дом дракона» — приквел «Игры престолов», действие которого разворачивается за 200 лет до основных событий культового фэнтезийного проекта. В сериале рассказывается о борьбе за власть между двумя ветвями дома Таргариенов.

Во втором сезоне «Дома дракона» будет восемь эпизодов — на два меньше, чем в первом. HBO тем временем уже готовится к производству третьего сезона, который выйдет не раньше 2025 года.

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