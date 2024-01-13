Боевик «Пчеловод» с Джейсоном Стэйтемом заработал $ 2,4 млн в первый день в США

Журналисты издания Deadline сообщили, что в первый день боевик «Пчеловод» с Джейсоном Стэйтемом заработал $ 2,4 млн в США. Отмечается, что «Мег 2» — предыдущий фильм с актёром в главной роли — в своё время собрал $ 3,2 млн в день премьеры.

Аналитики ожидают, что за первый уикенд «Пчеловод» сможет заработать в районе $ 20 млн. Для сравнения: за аналогичный период «Мег 2» собрала в прокате $ 30 млн.

Картина рассказывает об одержимом местью одиночке и бывшем оперативнике из засекреченной организации под кодовым названием «Пчеловоды». В фильме снялись Джереми Айронс, Джош Хатчерсон, Эмми Рэвер-Лэмпман и Бобби Надери. Режиссёром боевика выступил Дэвид Эйер («Отряд самоубийц», «Ярость» и «Форсаж»).

Мировая премьера «Пчеловода» состоялась 12 января. Дата выхода ленты в российском прокате пока неизвестна.