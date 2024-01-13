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Фильм «Королевство планеты обезьян» выпустят раньше — лента выйдет 10 мая

Фильм «Королевство планеты обезьян» выпустят раньше — лента выйдет 10 мая
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Сегодня стало известно, что 20th Century Studios решила выпустить фильм «Королевство планеты обезьян» на полторы недели раньше — 10 мая. До этого ожидалось, что премьера ленты состоится 24-го числа того же месяца.

Предполагается, что таким образом компания хочет избежать конкуренции с «Гарфилдом» от Sony и «Фуриосой» от Warner Bros., которые также выходят 24 мая. Ко всему прочему, в Сети опубликовали новый кадр из фильма.

Новый кадр

Фото: 20TH CENTURY STUDIOS

Сюжет «Королевства планеты обезьян» развернётся через три года после восстания Цезаря, которое было показано в трилогии с Энди Сёркисом.

Главные роли в новом фильме исполнили звезда «Ведьмака» Фрейя Аллан, звезда «Бесстыжих» Уильям Х. Мэйси и многие другие. Режиссёром картины выступил Уэс Болл — он наиболее известен по трилогии «Бегущий в лабиринте».

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