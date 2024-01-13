Дебора Энн Уолл и Элден Хенсон вернутся к своим ролям в «Сорвиголова: Рождённый заново»

Журналист Джефф Снейдер сообщил в соцсети X (ранее Twitter) свежую информацию о сериале «Сорвиголова: Рождённый заново». По его информации, Дебора Энн Уолл и Элден Хенсон вернутся к ролям Карен и Фогги в новом шоу.

Изначально персонажей актёров не должно было быть в сериале, однако авторы пересмотрели концепт и решили их оставить.

Фото: Marvel

Напомним, в середине октября стало известно, что Marvel решила изменить подход к созданию сериалов. Сначала компания перезапустит шоу «Сорвиголова: Рождённый заново», уволив сценаристов, режиссёров, а также сохранив часть отснятого материала.

Официально «Сорвиголова: Рождённый заново» должен выйти весной, однако, учитывая перезапуск производства и забастовку актёров, шансов на это практически нет. Вероятно, шоу стартует не раньше середины этого года.