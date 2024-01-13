Xiaomi анонсировала самый дешёвый роутер с поддержкой Wi-Fi 7

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Китайская компания Xiaomi представила BE 3600 — самый дешёвый роутер с поддержкой Wi-Fi 7. По заверению производителя, его стоимость не превысит $ 50 (~ 4,4 тыс. рублей).

Фото: Xiaomi

Устройство будет работать на четырёхъядерной платформе Qualcomm A53 и получит несколько портов 2.5GbE. Ещё Xiaomi раскрыла дизайн роутера. Другие подробности пока не сообщаются.

Напомним, сверхскоростной стандарт Wi-Fi 7 получил официальную сертификацию от организации Wi-Fi Alliance (WECA) в начале недели. Новая технология обеспечит ширину канала до 320 МГц, многогигабитную скорость, повышенную пропускную способность, а также позволит устройствам передавать и принимать данные сразу по нескольким каналам.

Сообщается, что в 2024 году на рынок поступит около 233 млн устройств с поддержкой Wi-Fi 7.