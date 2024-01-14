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Анонсирован бронированный смартфон Doogee V20S с двумя дисплеями

Анонсирован бронированный смартфон Doogee V20S с двумя дисплеями
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На этой неделе компания Doogee представила бронированный смартфон V20S. Цены на устройство начинаются от $ 279 (~ 24,5 тыс. рублей).

Одна из основных фишек смартфона заключается в наличии двух дисплеев. Передний оснащён диагональю 6,43 дюйма и разрешением 1080x2400, а задний — диагональю 1,58 дюйма и разрешением 480x228 пикселей. Второй используется для отображения даты, уровня заряда батареи, уведомлений, принятий звонков и переключения музыки.

Doogee V20S работает на процессоре Dimensity 6020. Также гаджет имеет аккумулятор ёмкостью 6000 мА/ч с поддержкой быстрой зарядки мощностью до 33 Вт. Помимо этого, прочность смартфона соответствует требованиям американского военного стандарта MIL-STD-810H.

Doogee V20S уже доступен для покупки.

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