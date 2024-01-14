Нив Кэмпбелл может сняться в «Крике 7» — Variety

Летом 2022 года актриса Нив Кэмпбелл покинула франшизу «Крик», поскольку её не устроил гонорар за шестую часть. В серии она исполняла роль героини Сидни Прескотт.

Однако недавно звезда поделилась, что при определённых обстоятельствах может вернуться во франшизу. Сейчас было бы самое подходящее время, поскольку за последние пару месяцев ленту покинули несколько центральных актрис и режиссёр.

К примеру, от картины отказались две исполнительницы главных ролей — Мелисса Баррера и Дженна Ортега. Первую отстранили от съёмок из-за её высказываний на тему израильско-палестинского конфликта, а вторая не смогла договориться со студией по поводу повышения гонорара.

На данный момент будущее серии лежит на одном человеке — продюсере и сценаристе Джеймсе Вандербилте. «Крик 7» пока не имеет даже примерных сроков выхода.