Шоураннер «Офиса» Грег Дэниелс собирается приступить к созданию новой версии сериала

Журналисты издания Deadline сообщили, что шоураннер «Офиса» Грег Дэниелс открывает сценарную комнату для создания новой версии сериала. Приступить к работе Дэниелс собирается уже на следующей неделе.

Отмечается, что будущее шоу не станет перезапуском. Его действия развернутся в другом офисе с новыми персонажами, но будут происходить в той же вселенной, что и сериал со Стивом Кареллом.

Напомним, на протяжении всего 2023 года в СМИ появлялось большое количество новостей о том, что культовый сериал «Офис» получит перезапуск. Однако впоследствии данные слухи развеял сам Грег Дэниелс.

По словам шоураннера, он бы не хотел видеть перезапуск проекта, поскольку считает его финал идеальным. В шоу сыграли Рэйн Уилсон, Джон Красински, Дженна Фишер, Эд Хелмс, Анджела Кинси, Минди Кейлинг и другие.