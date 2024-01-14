MSI представила мощные игровые ноутбуки Sword 16 HX и Sword 17 HX

В рамках технологической выставки CES 2024 компания MSI представила два мощных игровых ноутбука: Sword 16 HX и Sword 17 HX. Обе новинки имеют на борту процессор Intel Core i7-14700HX и видеокарту Nvidia GeForce RTX 4050/RTX 4060/RTX 4070 в зависимости от конфигурации.

Фото: MSI

MSI Sword 16 HX оснащён 16-дюймовым дисплеем с разрешением QHD+ или FHD+ и частотой обновления 240 Гц или 144 Гц соответственно. MSI Sword 17 HX обладает 17-дюймовым дисплеем с разрешением QHD+ или FHD+ и частотой обновления 240 Гц или 165 Гц.

Устройства предложат клавиатуру с 24-зонной RGB подсветкой. Ко всему прочему девайсы имеют аккумулятор ёмкостью 65 Вт/ч, который поддерживает зарядку мощностью до 200 Вт.

Дата выхода и цена ноутбуков пока не раскрываются.