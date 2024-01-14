Актёр Кит Харингтон рассказал, как боролся с алкоголизмом после финала «Игры престолов»

Недавно исполнитель роли Джона Сноу в «Игре престолов» Кит Харингтон принял участие в подкасте Hidden 20%. В ходе беседы актёр рассказал, как боролся с алкоголизмом и проблемами с психикой после завершения шоу.

В 2019 году Харингтон лёг в реабилитационный центр — врачи поставили ему диагноз гиперактивное расстройство с дефицитом внимания.

Я попал в рехаб пьяным, протрезвел и сказал: «Нахер, ребята, только не сидение с вами в кружочке. Обойдусь, спасибо». Я довольно быстро оттуда ушёл [из клиники] и сказал себе: «Попробую разобраться со всем самостоятельно». И это заняло ещё около четырёх лет.

Затем актёр попал в другое учреждение, однако решил поскорее покинуть его и бороться со своими проблемами самостоятельно. По словам звезды, этот процесс растянулся на несколько лет.

Сейчас Кит Харингтон больше не пьёт, однако окончательно победить гиперактивное расстройство ему пока не удалось. Даже во время игры со своими детьми он иногда испытывает странное беспокойство.