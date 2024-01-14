Роберт Дауни-младший: Marvel считала Железного человека второсортным героем

Недавно актёр Роберт Дауни-младший пообщался с журналистом издания The Hollywood Reporter. В ходе разговора знаменитость рассказала об истоках киновселенной Marvel.

Изначально компания не относилась серьёзно к картинам про супергероев, а Железного человека вовсе считала второсортным героем. Никто на тот момент не верил в успех фильма, что дало актёрам больше творческой свободы.

Был и ещё один момент: все сомневались в успешности затеи. Железный человек был второсортным героем, [Marvel] даже на какое-то время разрешила сумасшедшим управлять психушкой. Хоть мы и снимали жанровое кино, у нас с самого начала был инди-подход.

После этого Роберту Дауни-младшему настолько понравилось работать с Marvel, что он начал звать на съёмки своих друзей. Одним из них был Марк Руффало, который впоследствии исполнил роль Халка.