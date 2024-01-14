ESL разбанит 9 российских игроков в Dota 2, пожизненно отстранённых за передачу аккаунтов

Турнирный оператор ESL допустит к участию на своих турнирах 10 киберспортсменов из России и Украины, которые ранее были пожизненно отстранены Valve за передачу аккаунтов во время профессиональных матчей.

Срок дисквалификации на соревнованиях ESL составит два года — таким образом, все игроки, включая экс-керри Virtus.pro Камиля Koma' Биктимирова, Ярослава limitless Паршина и других (9 игроков из России и украинец Illusion) смогут участвовать в турнирах с декабря 2024 года.

Фото: ESL

При этом все киберспортсмены по-прежнему отстранены от турниров Valve и чемпионата мира The International, а также соревнований от других организаторов. Тем не менее ESL проводит значительную часть от всех ивентов по Dota 2.

Игроков пожизненно дисквалифицировали в декабре 2022 года. Они передавали свои аккаунты другим лицам и сами выступали под видом других игроков, чтобы изменить расклад сил в ходе матча.