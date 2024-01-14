Сборы фильма «Вонка» с Тимоти Шаламе в прокате превысили $ 500 млн

По итогам месяца проката фильм «Вонка» с Тимоти Шаламе продолжает уверенно собирать кассу. Спустя четыре уикенда новогодняя картина добавила в свою коллекцию ещё $ 11 млн в США, достигнув отметки в $ 178 млн в домашнем регионе.

По миру лента добрала дополнительные $ 15 млн, тем самым достигнув общих показателей в $ 500 млн. «Вонка» ранее окупил свой бюджет в $ 125 млн и продолжает приносить студии Warner Bros. прибыль, получая в основном восторженные отзывы от публики.

«Вонка» — это приквел романа «Чарли и шоколадная фабрика», получившего две экранизации (в 1971 году от Мэла Стюарта и в 2006-м от Тима Бёртона). Сама лента расскажет о судьбе юного Вилли Вонки до того, как он открыл свою фабрику. Режиссёром фильма выступил Пол Кинг («Приключения Паддингтона»).