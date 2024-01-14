Боевик «Пчеловод» с Джейсоном Стэйтемом стартовал с $ 39 млн в мировом прокате

По итогам первого уикенда фильм «Пчеловод» с Джейсоном Стэйтемом заработал в США $ 19,1 млн в США. За рубежом лента собрала ещё $ 20 млн в прокате 49 стран.

Таким образом, общая стартовая касса боевика составила $ 39,1 млн. По мнению аналитиков, это отличный старт для абсолютно новой франшизы в относительно тихий январский период. Важную роль в этом сыграл в том числе Джейсон Стэйтем, который остаётся большой экшен-звездой в странах по всему миру.

Тем временем зрители выставляют ленте оценку «B+» после выхода из кинотеатров — это выше недавних фильмов Marvel и «Наполеона» Ридли Скотта. В конечном итоге «Пчеловод» может завершить свой «забег» на уровне боевика про акул «Мег 2: Впадина» — прошлая картина с Джейсоном Стэйтемом собрала $ 397 млн, став коммерческим успехом для Warner Bros.