Фильм «Вонка» стал самым кассовым в серии и побил сборы «Чарли и шоколадная фабрика»

Кассовые сборы фильма «Вонка» превысили $ 500 млн. И это при бюджете в в $ 125 млн! Сборы помогли ленте стать самой кассовой во франшизе, посвящённой Вилли Вонке и его развитию как кондитера.

Сборы картины «Чарли и шоколадная фабрика» с Джонни Деппом в главной роли составляют $ 474 млн, поэтому «Вонка» с Тимоти Шаламе уже обошёл фильм по мировым сборам. Ленте Тима Бёртона вряд ли получится догнать фильм 2023 года.

Фото: Box Office Mojo

Фото: Box Office Mojo

«Вонка» — лента, рассказывающая о событиях, произошедших до показанного в ленте «Чарли и шоколадная фабрика». Картины посвящена тому, как юный шоколатье Вилли Вонка пытается открыть свой первый магазинчик, чтобы радовать людей и зарабатывать деньги. Режиссёром фильма выступил Пол Кинг.