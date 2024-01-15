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Стартовал четвёртый сезон сериала «Настоящий детектив»

Стартовал четвёртый сезон сериала «Настоящий детектив»
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Сегодня состоялась премьера первой серии четвёртого сезона сериала «Настоящий детектив». Шоу можно посмотреть в сервисе HBO Max, но в России он, к сожалению, не работает.

Четвёртый сезон проекта посвящён расследованию бесследной пропажи сразу работников арктической исследовательской станции Цалал на Аляске. За расследование дела возьмутся детективы Лиз Дэнверс, сыгранная Джоди Фостер, и Эванджелин Наварро, которую воплотила Кали Рейс. Героиням придётся пройти сложные испытания, чтобы разгадать тайну и узнать, кто стоит за исчезновением рабочих.

Всего в четвёртом сезоне будет шесть серий — они будут выходить ранним утром в понедельник по московскому времени. Второй эпизод ожидается 22 января, а финальный выйдет 19 февраля.

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