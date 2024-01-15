«Я всё ещё поражен этим»: Николас Кейдж — об отсутствии третьей части «Сокровища нации»

В недавнем интервью изданию Deadline Николас Кейдж поговорил про будущее франшизы «Сокровище нации». По мнению актёра, Disney несправедливо решила прикрыть серию.

Кейдж считает, что фильмы франшизы радовали людей и собирали отличные оценки. Он признался, что удивлён отсутствием третьей части.

Я имею в виду, мне они тоже нравятся, и я думаю, что Джон Тёртелтауб снял пару действительно классических фильмов для всей семьи. Я всё ещё поражен, что Disney не захотела снимать третий фильм. Эти картины же принесли много радости публике и рассказали интересную историю.

Вместо продолжения фильмов с Николасом Кейджем Disney выпустила шоу «Сокровище нации: На краю истории», которое закрыли буквально после выхода первого сезона.