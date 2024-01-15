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«Холоп 2» возглавил прокат в России и СНГ за прошедшие выходные

«Холоп 2» возглавил прокат в России и СНГ за прошедшие выходные
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По информации издания Kinobusiness.com, за прошедший уикенд прокат в России и СНГ возглавил фильм Клима Шипенко «Холоп 2». За выходные ленте удалось собрать 372,5 млн рублей.

На втором месте расположился фильм «Бременские музыканты», который собрал 312,7 млн рублей. Тройку замкнул мультфильм «Три богатыря и Пуп Земли», собравший 94,3 млн.

«Холоп 2» продолжает события первой части и рассказывает о том, как бывший мажор Гриша после событий оригинальной картины изменился и начал творить добро. В какой-то момент он встречает избалованную Катю, которая внезапно обнаруживает себя в другом времени и социальном статусе. Ей предстоит пройти тот же путь, что и самому Грише.

Главную роль в обоих частях «Холопа» сыграл Милош Бикович. Также в актёрский состав вошли Аглая Тарасова, Иван Охлобыстин, Александр Самойленко, Мария Миронова, Ольга Дибцева, Наталья Рогожкина и другие.

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