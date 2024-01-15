Звезда «Холопа 2» Милош Бикович сравнил режиссёрский подход Михалкова и Клима Шипенко
Звезда «Холопа» и «Холопа 2» Милош Бикович дал интервью изданию «ВокругТВ». Во время беседы он сравнил режиссёрский подход Никиты Михалкова и Дмитрия Шипенко.
По словам актёра, эти постановщики отличаются друг от друга. Михалков — отличный пример старой школы, который демонстрирует уважение к театру и его важной роли, отметил Бикович.
Никита Михалков — это такая старая школа, больше похоже на работу в театре. Вы выходите на съёмочную площадку настолько наполненные, будто вы готовы играть спектакль.
Что касается Шипенко, то его Бикович назвал «адреналиновым наркоманом». Милош подчеркнул, что уважает режиссёра.
Он не боится вызовов. В этом смысле он такой адреналиновый наркоман, готов на всё. Эти качества я очень уважаю.
Материалы по теме
Комментарии