Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Трансферы РПЛ Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Звезда «Слова пацана» Анна Пересильд ходила к психологу из-за съёмок в сериале

Звезда «Слова пацана» Анна Пересильд ходила к психологу из-за съёмок в сериале
Комментарии

Звезда сериала «Слово пацана» Анна Пересильд, дочь Юлии Пересильд, рассказала, что из-за съёмок в шоу прорабатывала с психологом звёздную болезнь. Актриса боялась, что «подхватит» это и испытает на себе, поэтому срочно приняла меры.

По словам Анны, в жизни ей приходилось встречать людей со звёздной болезнью. Подобные личности не вызывали у неё восхищения или уважения, а только негативные эмоции. Девушка бы не хотела сама стать таким человеком, вызывающим один негатив.

Пересильд также уточнила, что ей безразличны негативные комментарии в её адрес. По мнению артистки, всегда будут люди, которые окажутся недовольны её творчеством или поведением. Главное, чтобы были и те, кому нравится творчество, считает Пересильд.

Материалы по теме
«Букины»: что будет после финала первого сезона?
«Букины»: что будет после финала первого сезона?
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android