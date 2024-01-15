Джон Бернтал постарается, чтобы возвращение Карателя порадовало фанатов
«Каратель» — герой, появления которого фанаты ждут, кажется, очень сильно. Персонаж, получивший собственный сериал на Netflix, вновь скоро появится, но уже в проекте Marvel Studios.
По словам инсайдеров, Каратель появится в сериале «Cорвиголова: Рождённый заново». Джон Бернтал, сыгравший героя, считает, что его персонаж так популярен, поскольку в каждом человеке есть «немного от Фрэнка Кастла. Что конкретно подразумевает актёр, неизвестно.
«Я сделаю всё возможное, чтобы убедиться, что во время его возвращения мы сделаем всё правильно».
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