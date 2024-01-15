«Один из величайших актёров в истории кино»: Мартин Скорсезе — про Леонардо Ди Каприо

Культовый режиссёр Мартин Скорсезе во время премии National Board of Review поговорил про Леонардо Ди Каприо. Его слова передаёт издание IndieWire.

Скорсезе подчеркнул, что считает Ди Каприо одним из величайших актёров в истории кино, который внёс неоценимый вклад в индустрию. По подсчётам постановщика, за много лет работы они сняли шесть совместных лент.

Итак, за 23 года мы сняли вместе шесть картин.… Я верю в него. Я знаю, что могу на него положиться. Его бесстрашие — это то, что даёт мне жизнь, когда я снимаю фильмы. Знаете, он и в самом деле гений с позиции кинематографа, и это видно по его лицу. Ему вообще можно не говорить слов. «Убийцы цветочной луны» — кульминация нашей совместной работы. Я действительно считаю, что он один из величайших актёров в истории кино. Я благодарю его за всё.

Посмотреть ленту «Убийцы цветочной луны» можно в Apple TV+.