В «Телеграме» можно будет закрыть сообщения от людей без подписки Premium — TGInfo

В мессенджере «Телеграм» может появиться новая функция, которая позволит закрывать личные сообщения от отдельных категорий пользователей.

На это обратили внимание в сообществе Telegram Info: в коде приложения для iOS нашли строчки с намёком на новую настройку конфиденциальности. Она позволяет по желанию ограничить переписки с людьми, не имеющих подписку Telegram Premium.

Если функцию введут в основную версию «Телеграма» без изменений, то владельцы подписки смогут выбрать, от кого получать сообщения — «Все» или «Контакты и Premium».

Ранее создатель приложения Павел Дуров сообщил, что за последний месяц число подписчиков Telegram Premium увеличилось на 25% и достигло отметки в 5 млн пользователей.