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Неизвестное дополнение для Elden Ring появилось в базе данных Steam

Неизвестное дополнение для Elden Ring появилось в базе данных Steam
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Пользователи форума ResetEra обнаружили в базе данных Steam новую запись, которая относится к дополнительному загружаемому контенту для игры Elden Ring.

Пока неизвестно, что именно скрывается в новом приложении, однако геймеры предполагают, что это файлы первого платного дополнения — Shadow of the Erdtree. DLC было анонсировано ещё зимой прошлого года, после чего разработчики из FromSoftware почти ничего не рассказывали о проекте.

Фото: SteamDB

Если предположения пользователей верны, сейчас создатели Elden Ring готовятся к релизу, и Shadow of the Erdtree может выйти уже в ближайшее время.

В декабре продюсер FromSoftware Ясухиро Китао рассказал журналистам, что работа над первым DLC идёт по плану, но до релиза придётся ещё немного подождать.

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