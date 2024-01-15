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Русский трейлер «В теле убийцы» — триллер-переосмысление «Без лица» в прокате с 1 февраля

Русский трейлер «В теле убийцы» — триллер-переосмысление «Без лица» в прокате с 1 февраля
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Компания «Русский репортаж» выпустила представила трейлер корейского фантастического триллера «В теле убийцы». В российских кинотеатрах фильм можно будет посмотреть с 1 февраля. Картину представляют как «шокирующий парафраз культового фильма Джона Ву «Без лица»».

По сюжету детектив Чхве Джэ-хван выходит на след главаря банды садистов, но затем таинственно исчезает. Через месяц преступника сажают в тюрьму, а детектива представляют к наградам; но маньяк убеждает помощника детектива, что он и есть Джэ-хван, а настоящий злодей забрал его тело.

Видео доступно на YouTube-канале «Русский репортаж». Права на видео принадлежат компании «Русский репортаж.

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