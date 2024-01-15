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«Жертвоприношение» Тарковского после реставрации покажут на Берлинском кинофестивале

«Жертвоприношение» Тарковского после реставрации покажут на Берлинском кинофестивале
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Отреставрированная версия культового фильма «Жертвоприношение» Андрея Тарковского вошла в программу Берлинского кинофестиваля. Ленту покажут в рамках ретроспективной секции Berlinale Classics вместе с такими картинками, как «Годзилла» и «После работы» Мартина Скорсезе.

Обработкой оригинального материала занимались специалисты Шведского института кино. Отмечается, что реставраторы постарались сохранить оригинальное цветовое решение режиссёра с чёрно-белыми вставками и сепией.

«Жертвоприношение» вышло в 1986 году и стало последней картиной Тарковского. Фильм называют своеобразным завещанием режиссёра человечеству, предостерегающим от угрозы ядерной войны. Лента получила гран-при Каннского кинофестиваля и ряд других престижных наград.

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