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Представлены умные очки с функцией мгновенного перевода речи и ChatGPT

Представлены умные очки с функцией мгновенного перевода речи и ChatGPT
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Компания Solo представила модель смарт-очков AirGo 3, которая способна моментально переводить речь окружающих на выбранный язык.

Функционал работает благодаря нейросети ChatGPT, способной обеспечить скорость и точность перевода. После обработки информацию можно воспроизвести с помощью динамиков мощностью до 100 децибел.

Всего доступно несколько вариантов перевода: режим прослушивания между двумя людьми, групповая беседа (обрабатывает речь всех участников обсуждения) и текстовый формат, когда переведённый текст отображается на экране смартфона.

Помимо этого, ChatGPT способен реагировать на голосовые запросы самого владельца и воспроизводить ответ нейросети через динамики. Умные очки Solos AirGo3 весят всего 30 граммов и продаются в США за $ 179.

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