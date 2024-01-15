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Российская команда «Клим Саныч» вышла на DreamLeague S22 — решающая карта длилась 95 минут

Российская команда «Клим Саныч» вышла на DreamLeague S22 — решающая карта длилась 95 минут
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Определились все участники глобального турнира DreamLeague Season 22 по Dota 2 из восточноевропейского региона. В последнем матче квалификации российская Klim Sani4 победила NAVI из Украины.

Серия завершилась со счётом 2:1, причём последняя карта затянулась более чем на полтора часа. В результате игроки «Клим Саныча» смогли сломать трон на 96-й минуте.

Помимо «Клим Саныча», на турнире также сыграют российские Team Spirit, BetBoom Team и Virtus.pro. Участники от остальных регионов определятся до 17 января.

Участники DreamLeague Season 22 по Dota 2

  • BetBoom Team (Россия) — прямой инвайт
  • Gaimin Gladiators (Европа) — прямой инвайт
  • Xtreme Gaming (Китай) — прямой инвайт
  • Team Liquid (Швеция) — прямой инвайт
  • Team Spirit (Россия)
  • Virtus.pro (Россия)
  • Klim Sani4 (Россия)
  • Azure Ray (Китай)
  • победитель квалификации в Китае
  • победитель квалификации в Западной Европе
  • победитель квалификации в Западной Европе
  • победитель квалификации в Западной Европе
  • победитель квалификации в Юго-Восточной Азии
  • победитель квалификации на Ближнем Востоке
  • победитель квалификации в Северной Америке
  • победитель квалификации в Южной Америке

Основная стадия глобального чемпионата DreamLeague Season 22 пройдёт в онлайн-формате с 25 февраля по 10 марта. 16 команд разыграют призовой фонд в размере $ 1 млн.

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