Российская команда «Клим Саныч» вышла на DreamLeague S22 — решающая карта длилась 95 минут

Определились все участники глобального турнира DreamLeague Season 22 по Dota 2 из восточноевропейского региона. В последнем матче квалификации российская Klim Sani4 победила NAVI из Украины.
Серия завершилась со счётом 2:1, причём последняя карта затянулась более чем на полтора часа. В результате игроки «Клим Саныча» смогли сломать трон на 96-й минуте.
Помимо «Клим Саныча», на турнире также сыграют российские Team Spirit, BetBoom Team и Virtus.pro. Участники от остальных регионов определятся до 17 января.
Участники DreamLeague Season 22 по Dota 2
- BetBoom Team (Россия) — прямой инвайт
- Gaimin Gladiators (Европа) — прямой инвайт
- Xtreme Gaming (Китай) — прямой инвайт
- Team Liquid (Швеция) — прямой инвайт
- Team Spirit (Россия)
- Virtus.pro (Россия)
- Klim Sani4 (Россия)
- Azure Ray (Китай)
- победитель квалификации в Китае
- победитель квалификации в Западной Европе
- победитель квалификации в Западной Европе
- победитель квалификации в Западной Европе
- победитель квалификации в Юго-Восточной Азии
- победитель квалификации на Ближнем Востоке
- победитель квалификации в Северной Америке
- победитель квалификации в Южной Америке
Основная стадия глобального чемпионата DreamLeague Season 22 пройдёт в онлайн-формате с 25 февраля по 10 марта. 16 команд разыграют призовой фонд в размере $ 1 млн.