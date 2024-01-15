Российская команда «Клим Саныч» вышла на DreamLeague S22 — решающая карта длилась 95 минут

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Определились все участники глобального турнира DreamLeague Season 22 по Dota 2 из восточноевропейского региона. В последнем матче квалификации российская Klim Sani4 победила NAVI из Украины.

Серия завершилась со счётом 2:1, причём последняя карта затянулась более чем на полтора часа. В результате игроки «Клим Саныча» смогли сломать трон на 96-й минуте.

Помимо «Клим Саныча», на турнире также сыграют российские Team Spirit, BetBoom Team и Virtus.pro. Участники от остальных регионов определятся до 17 января.

Участники DreamLeague Season 22 по Dota 2

BetBoom Team (Россия) — прямой инвайт

Gaimin Gladiators (Европа) — прямой инвайт

Xtreme Gaming (Китай) — прямой инвайт

Team Liquid (Швеция) — прямой инвайт

Team Spirit (Россия)

Virtus.pro (Россия)

Klim Sani4 (Россия)

Azure Ray (Китай)

победитель квалификации в Китае

победитель квалификации в Западной Европе

победитель квалификации в Западной Европе

победитель квалификации в Западной Европе

победитель квалификации в Юго-Восточной Азии

победитель квалификации на Ближнем Востоке

победитель квалификации в Северной Америке

победитель квалификации в Южной Америке

Основная стадия глобального чемпионата DreamLeague Season 22 пройдёт в онлайн-формате с 25 февраля по 10 марта. 16 команд разыграют призовой фонд в размере $ 1 млн.