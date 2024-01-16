Первую серию 4-го сезона «Настоящего детектива» в день выхода посмотрели 2 млн зрителей

Warner Bros. Discovery поделилась статистикой дебютного эпизода четвёртого сезона «Настоящего детектива». По данным компании, в первый день за премьерой следили 2 млн человек — сюда входят как обычные телезрители, так и подписчики сервиса Max от HBO.

Для сравнения: премьерный эпизод второго сезона «Белого лотоса» привлёк 1,5 млн зрителей, а второй сезон «Эйфории» — 2,4 млн человек. При этом вышеупомянутые сериалы постепенно набирали аудиторию, в итоге дойдя до 15,5 млн и 19,5 млн зрителей соответственно. Поэтому старт нового сезона «Настоящего детектива» можно считать успехом для Warner Bros.

Четвёртый сезон сериала рассказывает о бесследной пропаже сразу восьмерых работников арктической исследовательской станции Цалал на Аляске. Раскрывать дело возьмутся детективы Лиз Дэнверс (Джоди Фостер) и Эванджелин Наварро (Кали Рейс), которым «придётся столкнуться со своей тёмной стороной и докопаться до зловещих истин, погребённых под вечным льдом».