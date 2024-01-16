Том Холланд и Зендея любят пересматривать «Человека-паука: Возвращение домой»

Том Холланд в разговоре с изданием Extra рассказал, что они с Зендеей очень любят пересматривать «Человека-паука: Возвращение домой». Таким образом актёры предаются воспоминаниям о временах, когда им было по 19 лет.

По словам Холланда, «Возвращение домой» и другие части «Человека-паука» помогли ему стать тем человеком, которым он является и по сей день.

Я люблю эти фильмы и люблю наслаждаться в них особыми моментами, поэтому стараюсь не смотреть их так часто, как хотелось бы, потому что так они теряют свою фишку. Это такая роскошь, такой подарок – возможность сесть и как бы заново пережить свою молодость. Без этой работы я бы не стал тем человеком, которым являюсь сегодня.

Также Холланд отметил, что он часто пересматривает свои фильмы, чтобы понять, где можно было лучше сыграть или сыграть иначе.