Стартовали съёмки фильма «Как приручить дракона»

Постановщик, сценарист и продюсер фильма «Как приручить дракона» Дин Деблуа в своих социальных сетях опубликовал фотографию, которой сообщил о старте съёмочного процесса картины.

На фотографии можно увидеть самого Деблуа с хлопушкой, на которой написано название ленты.

Фото: Соцсети Дина Деблуа

Главную роль исполнит Мэйсон Темз, а его подругу воплотит Нико Паркер, известная по роли Сары в сериале The Last of Us. Роль викинга Стоика досталась Джерарду Батлеру, который озвучил персонажа в оригинальном мультфильме.

Другие подробности сюжета будущей экранизации пока не раскрываются. Сколько займут съёмки, неизвестно. Премьера фильма должна состояться 13 июня 2025 года. Опять же, если планам создателей ленты ничего не помешает, то тогда она выйдет в срок.