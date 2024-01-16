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Продажи файтинга Street Fighter 6 превысили 3 млн копий

Продажи файтинга Street Fighter 6 превысили 3 млн копий
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Capcom на своём сайте сообщила, что тираж Street Fighter превысил 3 млн копий. Этого результата игре удалось добиться за семь месяцев после релиза — игра вышла в июне 2023-го.

Авторы также уточнили, что продажи игр серии составили более 52 млн копий. Кроме того, в последние годы франшиза расширила своё присутствие в киберспорте.

Capcom напоминает геймерам об успехах файтинга — он получил признание критиков и был признан лучшим файтингом года, выиграв награду на The Game Awards 2023. Ранее авторы отмечали, что предприняли ряд инициатив, направленных на привлечение широкого круга игроков. Особенно сильно выделяют Modern Control Type, новую опцию управления для игроков-новичков, которая позволяет выполнять специальные атаки с помощью простых комбинаций кнопок.

Игра доступна на ПК, PS4, PS5 и Xbox Series.

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