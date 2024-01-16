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«Я разочарован»: Дольф Лундгрен — об урезанной версии «Аквамена 2»

«Я разочарован»: Дольф Лундгрен — об урезанной версии «Аквамена 2»
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Актёр Дольф Лундгрен недавно высказался по поводу оригинальной и урезанной версии «Аквамена 2». По словам Лундгрена, он остался разочарован, поскольку зрители не получили конечное видение ленты Джеймса Вана, режиссёра картины.

Ещё Лундгрен подчеркнул, что успел посмотреть немного из оригинальной версии ленты Вана, но даже тот фрагмент актёру очень сильно понравился.

Я просто понял, что это было какое-то корпоративное решение, что они пытаются урезать Эмбер Хёрд. Я был просто разочарован за кинозрителей, потому что оригинальный сценарий был отличным, как и сам фильм. Я видел немного оригинала, но он был очень хорош. Не вижу причин в том, что произошли пересъёмки и урезание.

«Аквамен 2» с треском провалился в прокате и выдал результаты похуже «Флэша» и «Капитана Марвел 2».

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