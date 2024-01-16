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«Медведь», «Наследники» и «Грызня» стали триумфаторами «Эмми» за 2023 год

«Медведь», «Наследники» и «Грызня» стали триумфаторами «Эмми» за 2023 год
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В Лос-Анджелесе состоялась 75-я церемония вручения наград «Эмми» за 2023 год. Изначально мероприятие планировалось провести в сентябре, но его перенесли из-за забастовок в Голливуде.

Триумфаторами «Эмми-2023» стали сериалы «Медведь», «Наследники» и «Грызня» — они получили больше всего наград.

Победители «Эмми-2023» в главных категориях

  • Лучший драматический сериал: «Наследники»
  • Лучший актёр в драматическом сериале: Киран Калкин («Наследники»)
  • Лучшая актриса в драматическом сериале: Сара Снук («Наследники»)
  • Лучший актёр второго плана в драматическом сериале: Мэттью Макфэдиен («Наследники»)
  • Лучшая актриса второго плана в драматическом сериале: Дженнифер Кулидж («Белый лотос»)
  • Лучший комедийный сериал — «Медведь»
  • Лучший актёр в комедийном сериале: Джереми Аллен Уайт («Медведь»)
  • Лучшая актриса в комедийном сериале: Айо Эдебири («Медведь»)
  • Лучший актёр второго плана в комедийном сериале: Эбон Мосс-Бакрак («Медведь»)
  • Лучший сценарий комедийного сериала: Кристофер Сторер («Медведь»)
  • Лучший мини-сериал: «Грызня»
  • Лучший сценарий в мини-сериале: «Грызня»
  • Лучшая режиссура в мини-сериале/телефильме: Ли Сон-джин («Грызня»)
  • Лучший сценарий драматического сериала: Джесси Армстронг («Наследники»)
  • Лучшая мужская роль в мини-сериале/телефильме: Стивен Ён («Грызня»)
  • Лучшая женская роль в мини-сериале/телефильме: Али Вонг («Грызня»)

Ранее стали известны первые итоги «Эмми» за 2023 год. Тогда сериал The Last of Us забрал восемь наград, правда, в основном они были техническими.

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