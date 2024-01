«Медведь», «Наследники» и «Грызня» стали триумфаторами «Эмми» за 2023 год

В Лос-Анджелесе состоялась 75-я церемония вручения наград «Эмми» за 2023 год. Изначально мероприятие планировалось провести в сентябре, но его перенесли из-за забастовок в Голливуде.

Триумфаторами «Эмми-2023» стали сериалы «Медведь», «Наследники» и «Грызня» — они получили больше всего наград.

Победители «Эмми-2023» в главных категориях

Лучший драматический сериал: «Наследники»

Лучший актёр в драматическом сериале: Киран Калкин («Наследники»)

Лучшая актриса в драматическом сериале: Сара Снук («Наследники»)

Лучший актёр второго плана в драматическом сериале: Мэттью Макфэдиен («Наследники»)

Лучшая актриса второго плана в драматическом сериале: Дженнифер Кулидж («Белый лотос»)

Лучший комедийный сериал — «Медведь»

Лучший актёр в комедийном сериале: Джереми Аллен Уайт («Медведь»)

Лучшая актриса в комедийном сериале: Айо Эдебири («Медведь»)

Лучший актёр второго плана в комедийном сериале: Эбон Мосс-Бакрак («Медведь»)

Лучший сценарий комедийного сериала: Кристофер Сторер («Медведь»)

Лучший мини-сериал: «Грызня»

Лучший сценарий в мини-сериале: «Грызня»

Лучшая режиссура в мини-сериале/телефильме: Ли Сон-джин («Грызня»)

Лучший сценарий драматического сериала: Джесси Армстронг («Наследники»)

Лучшая мужская роль в мини-сериале/телефильме: Стивен Ён («Грызня»)

Лучшая женская роль в мини-сериале/телефильме: Али Вонг («Грызня»)

Ранее стали известны первые итоги «Эмми» за 2023 год. Тогда сериал The Last of Us забрал восемь наград, правда, в основном они были техническими.