«Медведь», «Наследники» и «Грызня» стали триумфаторами «Эмми» за 2023 год
В Лос-Анджелесе состоялась 75-я церемония вручения наград «Эмми» за 2023 год. Изначально мероприятие планировалось провести в сентябре, но его перенесли из-за забастовок в Голливуде.
Триумфаторами «Эмми-2023» стали сериалы «Медведь», «Наследники» и «Грызня» — они получили больше всего наград.
Победители «Эмми-2023» в главных категориях
- Лучший драматический сериал: «Наследники»
- Лучший актёр в драматическом сериале: Киран Калкин («Наследники»)
- Лучшая актриса в драматическом сериале: Сара Снук («Наследники»)
- Лучший актёр второго плана в драматическом сериале: Мэттью Макфэдиен («Наследники»)
- Лучшая актриса второго плана в драматическом сериале: Дженнифер Кулидж («Белый лотос»)
- Лучший комедийный сериал — «Медведь»
- Лучший актёр в комедийном сериале: Джереми Аллен Уайт («Медведь»)
- Лучшая актриса в комедийном сериале: Айо Эдебири («Медведь»)
- Лучший актёр второго плана в комедийном сериале: Эбон Мосс-Бакрак («Медведь»)
- Лучший сценарий комедийного сериала: Кристофер Сторер («Медведь»)
- Лучший мини-сериал: «Грызня»
- Лучший сценарий в мини-сериале: «Грызня»
- Лучшая режиссура в мини-сериале/телефильме: Ли Сон-джин («Грызня»)
- Лучший сценарий драматического сериала: Джесси Армстронг («Наследники»)
- Лучшая мужская роль в мини-сериале/телефильме: Стивен Ён («Грызня»)
- Лучшая женская роль в мини-сериале/телефильме: Али Вонг («Грызня»)
Ранее стали известны первые итоги «Эмми» за 2023 год. Тогда сериал The Last of Us забрал восемь наград, правда, в основном они были техническими.
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