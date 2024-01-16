Во втором сезоне «Монстра» от Netflix сыграет Хавьер Бардем

Издание Deadline сообщило, что во втором сезоне сериала «Монстр» сыграет Хавьер Бардем, известный по фильмам «Море внутри», «Старикам тут не место», «Живая плоть» и «Призраки Гойи».

Он вместе с Хлоей Севиньи сыграет родителей братьев Менендес. Второй сезон «Монстра» будет посвящён именно их истории. Братья Лайл и Эрик Менендес убили собственных родителей с целью унаследовать многомиллионное состояние своего отца. Их дело стало одним из самых громких в США. Суд приговорил их к пожизненному заключению. Сами братья утверждали, что совершили убийство из-за многолетнего физического, эмоционального и сексуального насилия со стороны их отца.

Братьев Лайла и Эрика сыграют Купер Кох и Николас Александр Чавес соответственно.

Тизер второго сезона «Монстра»

Видео доступно на YouTube-канале Netflix. Права на видео принадлежат Netflix.

Даты премьеры пока нет.