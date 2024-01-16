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Во втором сезоне «Монстра» от Netflix сыграет Хавьер Бардем

Во втором сезоне «Монстра» от Netflix сыграет Хавьер Бардем
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Издание Deadline сообщило, что во втором сезоне сериала «Монстр» сыграет Хавьер Бардем, известный по фильмам «Море внутри», «Старикам тут не место», «Живая плоть» и «Призраки Гойи».

Он вместе с Хлоей Севиньи сыграет родителей братьев Менендес. Второй сезон «Монстра» будет посвящён именно их истории. Братья Лайл и Эрик Менендес убили собственных родителей с целью унаследовать многомиллионное состояние своего отца. Их дело стало одним из самых громких в США. Суд приговорил их к пожизненному заключению. Сами братья утверждали, что совершили убийство из-за многолетнего физического, эмоционального и сексуального насилия со стороны их отца.

Братьев Лайла и Эрика сыграют Купер Кох и Николас Александр Чавес соответственно.

Тизер второго сезона «Монстра»

Видео доступно на YouTube-канале Netflix. Права на видео принадлежат Netflix.

Даты премьеры пока нет.

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