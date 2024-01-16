В работе «ВКонтакте» произошёл массовый сбой

Сегодня около 11:00 мск пользователи стали массово жаловаться на сбои в соцсети «ВКонтакте». Согласно данным сайта DownDetector, сообщения о проблемах поступают из многих городов России.

Все люди начали жаловаться на сбои примерно в одно и то же время. Судя по сообщениям, проблему всё ещё не решили.

Фото: DownDetector

Проверка «Чемпионата» показала, что при попытке зайти через ПК-версию соцсети в сообщества, выдаётся ошибка. То же самое происходит при открытии раздела с друзьями.

Мобильная версия «ВКонтакте» вообще ничего не открывает — происходят бесконечные загрузки.

Фото: «ВКонтакте»

Представители соцсети пока никак не отреагировали на сбой. Вероятно, его должны устранить уже в ближайшее время. Возможно, об этом даже не будут сообщать.