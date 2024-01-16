Фильм «Следующий гол — победный» Тайки Вайтити вышел в онлайне

Сегодня состоялась цифровая премьера фильма «Следующий гол — победный» Тайки Вайтити. Его можно посмотреть на зарубежных онлайн-площадках, но официально в России в онлайне картина не вышла.

Лента рассказывает о футбольном тренере Томасе Ронгене, который возглавляет сборную Американского Самоа по футболу. Она считается одной из слабейших в мире, и теперь перед менеджером стоит непосильная задача: создать из любителей настоящих профессионалов и выиграть первый матч.

Главную роль в фильме сыграл Майкл Фассбендер, который вернулся в кино спустя четыре года.

Судя по всему, именитый актёр и режиссёр не помогли ленте стать популярной — она не снискала любви у зрителей и критиков. Многие сочли, что в ней слишком много юмора, что, собственно, свойственно Вайтити.