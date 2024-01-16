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«Соник в кино» может получить спин-офф про Шэдоу — инсайдер

«Соник в кино» может получить спин-офф про Шэдоу — инсайдер
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Известный инсайдер Даниэль Рихтман сообщил, что Paramount Pictures подумывает о том, чтобы сделать спин-офф «Соника в кино». Его якобы посвятят Шэдоу — противоположности Соника и одному из его сильнейших противников.

Официально о своих планах кинокомпания не сообщала, но обычно информация Рихтмана подтверждается. Первое появление Шэдоу ожидается в третьей части «Соника в кино», на это намекнули в конце сиквела.

В ленте появятся Соник, Майлз «Тейлз» Прауэр и ехидна Наклз. Все актёры, работавшие над героями в первых двух частях, вернутся для их озвучивания в третьем фильме франшизы.

Премьера триквела намечена на 20 декабря этого года. Фильм выйдет в этот срок, если у Paramount не изменятся планы.

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