«Соник в кино» может получить спин-офф про Шэдоу — инсайдер

Известный инсайдер Даниэль Рихтман сообщил, что Paramount Pictures подумывает о том, чтобы сделать спин-офф «Соника в кино». Его якобы посвятят Шэдоу — противоположности Соника и одному из его сильнейших противников.

Официально о своих планах кинокомпания не сообщала, но обычно информация Рихтмана подтверждается. Первое появление Шэдоу ожидается в третьей части «Соника в кино», на это намекнули в конце сиквела.

В ленте появятся Соник, Майлз «Тейлз» Прауэр и ехидна Наклз. Все актёры, работавшие над героями в первых двух частях, вернутся для их озвучивания в третьем фильме франшизы.

Премьера триквела намечена на 20 декабря этого года. Фильм выйдет в этот срок, если у Paramount не изменятся планы.