Создательница 4-го сезона «Настоящего детектива» обвинила фанатов в занижении рейтинга шоу

15 января состоялась премьера четвёртого сезона «Настоящего детектива». За постановку продолжения с подзаголовком «Ночная страна» отвечала постановщица Исса Лопес — критики высоко оценили её старания, сравнивая новый сезон шоу с самым первым.

Однако сразу после премьеры рейтинг шоу на Rotten Tomatoes стремительно ушёл вниз, составив лишь 50%. На это отреагировала создательница сериала, заявив, что это проделки фанатов первого сезона. Она попросила зрителей, которые уже оценили дебютную серию, сходить и поставить честную оценку сериалу.

Если у вас есть аккаунт на Rotten Tomatoes и вы посмотрели первый эпизод «Настоящего детектива», сходите и поставьте свою оценку. «Братки» и хардкорные фанаты первого сезона поставили перед собой задачу занизить рейтинг новых эпизодов. Немного грустно, учитывая отзывы с пятью звёздами.

Спустя несколько часов Лопес удалила своё сообщение, извинившись перед аудиторией. Она признала, что ей не стоило обобщать людей, которые поставили низкие оценки сериалу, отметив, что многим хардкорным фанатам первого сезона всё же понравилась премьера. Сейчас пользовательский рейтинг четвёртого сезона шоу составляет 75%.