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Disney отложила новые «Звёздные войны» с Дейзи Ридли на неопределённый срок — СМИ

Disney отложила новые «Звёздные войны» с Дейзи Ридли на неопределённый срок — СМИ
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В 2023 году Disney начала работу над новым сольным фильмом по вселенной «Звёздных войн». Картина должна рассказать о новых приключениях Рей Скайуокер в исполнении Дэйзи Ридли — спустя 15 лет после событий «Последнего джедая» она пытается восстановить прославленный Орден джедаев. За постановку ленты будет отвечать Шармин Обаид.

По данным издания World of Reel, фильм столкнулся с творческими разногласиями. Стивен Найт («Острые козырьки») написал черновой вариант сценария, который абсолютно не устроил Disney. В драфте оказалось столько правок, что автору придётся переделывать его с нуля, поэтому Найт якобы отодвинул работу над ним на второй план, сосредоточившись на сценарии фильма по «Острым козырькам».

Инсайдеры связывают это событие с недавним анонсом фильма «Мандалорец и Грогу» — компании якобы пришлось срочно искать варианты с новым полнометражным проектом. Сейчас лента Шармин Обаид отодвинута на неопределённый срок и вряд ли выйдет в ближайшие годы, сообщают инсайдеры.

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