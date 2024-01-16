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iPhone впервые обошёл по продажам смартфоны Samsung

iPhone впервые обошёл по продажам смартфоны Samsung
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Аналитическая компания International Data Corporation (IDC) опубликовала предварительные данные о рынке смартфонов в 2023 году. По её данным, мировые поставки устройств сократились на 3,2% и составили примерно 1,17 млрд гаджетов.

Лидером по отгрузкам в 2023 году внезапно стала Apple — американская компания доставила в магазины около 234,6 млн устройств. Это на 8 млн гаджетов больше, чем у постоянного лидера Samsung: поставки южнокорейской корпорации оцениваются в 226,3 млн смартфонов. На третьей строчке оказалась Xiaomi — 145,9 млн гаджетов.

Поставки смартфонов в 2023 году по компаниям

Поставки смартфонов в 2023 году по компаниям

Фото: IDC

Таким образом, впервые с 2010 года лидером по отгрузкам смартфонов оказалась не Samsung. Аналитики связывают это с конкуренцией на рынке Android-устройств, где набирают популярность бренды Xiaomi, Honor, OnePlus и Google Pixel. В ближайшее время ситуация в мире смартфонов может серьёзно измениться, отмечают эксперты.

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