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Устранён баг, из-за которого YouTube тормозил в Chrome — Google оказался не при чём

Устранён баг, из-за которого YouTube тормозил в Chrome — Google оказался не при чём
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Google отреагировала на критику пользователей, которые обвиняли компанию в намеренном замедлении работы YouTube с блокировщиками рекламы в браузере Chrome. Корпорация сообщила, что не имеет к возникающим проблемам никакого отношения.

Выяснилось, что YouTube тормозил из-за бага в AdBlock. Разработчики расширения уже признали ошибку и выпустили обновление с исправлением — оно станет доступно, как только пройдёт проверку в магазине приложений.

Ранее пользователи Google Chrome заметили, что YouTube (а иногда и другие популярные сайты) с включённым AdBlock стал работать нестабильно и существенно повышал нагрузку на процессор. Тогда многие посчитали, что в этом виновата Google, которая специально замедляет сайты, заставляя отключить блокировщик рекламы.

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