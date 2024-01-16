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«Лучшая версия фантастической игры»: критики хвалят ремастер The Last of Us 2

«Лучшая версия фантастической игры»: критики хвалят ремастер The Last of Us 2
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16 января спало эмбарго на публикацию обзоров на The Last of Us Part II Remastered. Критики высоко оценили переиздание знаменитого проекта, отдельно отмечая улучшенную графику, новый роглайк-режим No Return и возможность произвести апгрейд с базовой версии для PS4 за $ 10.

Так, на агрегаторе Opencritic средний балл проекта составляет 92 балла из 100. Многие журналисты сходятся во мнении, что за три с половиной года в индустрии так и не появилось экшена от третьего лица с таким же качеством анимации, боевой системы, актёрской игры и дизайна уровней.

Оценки ремастера The Last of Us на Opencritic

Оценки ремастера The Last of Us на Opencritic

Фото: Opencritic

Некоторые отрывки из отзывов критиков

The Last of Us Part 2 Remastered — это обширная коллекция контента с увлекательным роглайк-режимом No Return.
Last of Us Part 2 Remastered — улучшенная версия лучшей игры прошлого поколения, поэтому она получает всё тот же максимальный балл. С лёгкостью.
The Last of Us Part 2 Remastered улучшает и без того почти идеальный опыт от игры на PS5.
The Last of Us Part 2 Remastered — лучшая версия фантастической игры.
The Last of Us Part 2 Remastered — почти идеальный пакет как для новых игроков, так и для фанатов, желающих перепройти игру, получив новый опыт.

Релиз The Last of Us Part 2 Remastered состоится 19 января.

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