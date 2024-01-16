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В Counter-Strike 2 скрафтили скин за $ 1 млн — возможно, самый дорогой AK-47 в игре

В Counter-Strike 2 скрафтили скин за $ 1 млн — возможно, самый дорогой AK-47 в игре
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Неизвестный геймер смог скрафтить редкий скин автомата AK-47 для Counter-Strike 2. По оценкам разных экспертов, его стоимость может составлять от $ 800 тыс. до $ 1 млн (около 87 млн рублей).

Всё благодаря сверхредкому паттерну #661 и качеству прямо с завода «Прямо с завода» — это первый такой StatTrak AK-47 | Поверхностная закалка, известный в сообществе CS 2.

Кроме того, пока это чистый скин без каких-то редких наклеек; в теории они могут значительно увеличить стоимость косметического предмета.

Данный StatTrak уже называют самым редким и дорогим среди огнестрельного оружия в Counter-Strike. Посоревноваться с ним могут только ножи, цена которых иногда может достичь отметки в $ 1,5 млн (более 132 млн рублей).

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