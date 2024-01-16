На ESL One Birmingham 2024 по Dota 2 выступят сразу три русскоязычные команды

Организаторы глобального чемпионата ESL One Birmingham 2024 по Dota 2 объявили распределение слотов по региональным квалификациям.

Всего на турнире в Великобритании сыграют 12 команд, 4 из которых (в том числе российская BetBoom Team). Остальные 8 мест разыграют в отборочных — шесть из семи регионов получили по одному месту, и только наш регион «Восточная Европа» отправит в финальную часть две команды.

Фото: Liquipedia

В отборочных примут участие лучшие коллективы по рейтингу ESL (сейчас в их число входят Team Spirit, Virtus.pro, NAVI, Team Klee и SIBE Team) и победители открытых отборочных для всех желающих.

ESL One Birmingham 2024 пройдёт с 22 по 28 апреля в Великобритании. Участники разыграют призовой фонд в размере $ 1 млн.