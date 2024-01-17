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«Аквамен 2» выйдет в онлайне 23 января

«Аквамен 2» выйдет в онлайне 23 января
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Вторая часть «Аквамена», кажется, выйдет в цифре 23 января. Такая дата появилась в зарубежных онлайн-площадках. Например, она есть на Amazon Prime Video.

Таким образом, фильм выйдет в онлайне через месяц после мировой премьеры, которая состоялась 22 декабря.

Фото: Amazon Prime Video

Лента продолжает историю супергероя Артура Карри, который вновь должен столкнуться со своим злейшим врагом — Чёрной Мантой.

Режиссёром картины выступил Джеймс Ван, который ранее работал над первой частью серии и «Форсажами». В ленте снялись Джейсон Момоа, Эмбер Хёрд, Дольф Лундгрен, Патрик Уилсон и другие.

«Аквамен 2», кстати, с треском провалился в прокате и выдал результаты похуже «Флэша» и «Капитана Марвел 2». Warner Bros. вряд ли хотела именно так закончить прошлую киновселенную DC.

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