«Не понимаю возмущений»: создатель ремастера The Last of Us 2 вступился за переиздание

Уже 19 января состоится релиз The Last of Us Part 2 Remastered — ремастера продолжения культовой The Last of Us. Переиздание выходит спустя три с половиной года только на PS5 с небольшими изменениями в графике, новым роглайк-режимом No Return, ускоренными загрузками и другими изменениями.

Геймдиректор ремастера Мэттью Галлант дал небольшое интервью изданию VGC, где он поделился своим мнением о проекте. По словам разработчика, Part 2 Remastered — лучшая версия The Last of Us 2, поэтому он не понимает претензии от некоторых геймеров, которые недовольны выпуском переиздания недавно вышедшей игры с небольшими изменениями.

Не понимаю некоторых возмущений насчёт содержания ремастера The Last of Us Part 2. Это лучший способ пройти игру. Если вы новый владелец PlayStation и не знакомы с франшизой, то нам хочется, чтобы вы получили лучший опыт со всеми достоинствами PS5. Мне кажется, что есть люди, которые очень ждут нативную версию игры для PlayStation 5. Я сам очень радуюсь, что нам удалось дать её фанатам. Но если не всем нравится эта идея, то это вполне нормально.

Галлант также отметил, что разница между ремастером и оригинальной The Last of Us 2 сравнима с изменениями между первой The Last of Us для PS3 и вышедшему через год переизданию The Last of Us Remastered.