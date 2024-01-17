Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Трансферы РПЛ Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Valve забанила смурф-аккаунты про-игроков в Dota 2 — даже победителей The International

Valve забанила смурф-аккаунты про-игроков в Dota 2 — даже победителей The International
Аудио-версия:
Комментарии

В ночь на 17 января Valve провела массовую волну блокировок смурф-аккаунтов в Dota 2. Разработчики заблокировали многих профессиональных игроков, которые играли на своих второстепенных профилях с более низким рейтингом, за нарушения правил игры.

Смурф-аккаунт или просто «смурф» — дополнительная учётная запись, которую некоторые игроки используют, чтобы играть на другом рейтинге (чаще всего намного ниже основного), пробовать чит-программы и нарушать другие правила игры.

Одним из первых об этом сообщил Дмитрий Fishman Полищук — игрок команды Entity Gaming. Затем с ситуацией также столкнулись и другие киберспортсмены, включая победителей The International Илью Yatoro Мулярчука и Александра TORONTOTOKYO Хертека.

Осенью 2023 года Valve сообщила, что взялась за проблему смурф-аккаунтов всерьёз. Спустя несколько месяцев разработчики не пощадили даже профессиональных игроков, хотя у многих просто нет выбора: у них очень высокий рейтинг, из-за чего они могут искать матчи вплоть до нескольких часов.

Материалы по теме
Valve навсегда заблокировала 90 тыс. смурф-аккаунтов в Dota 2 за сутки
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android