Valve забанила смурф-аккаунты про-игроков в Dota 2 — даже победителей The International

В ночь на 17 января Valve провела массовую волну блокировок смурф-аккаунтов в Dota 2. Разработчики заблокировали многих профессиональных игроков, которые играли на своих второстепенных профилях с более низким рейтингом, за нарушения правил игры.

Смурф-аккаунт или просто «смурф» — дополнительная учётная запись, которую некоторые игроки используют, чтобы играть на другом рейтинге (чаще всего намного ниже основного), пробовать чит-программы и нарушать другие правила игры.

Одним из первых об этом сообщил Дмитрий Fishman Полищук — игрок команды Entity Gaming. Затем с ситуацией также столкнулись и другие киберспортсмены, включая победителей The International Илью Yatoro Мулярчука и Александра TORONTOTOKYO Хертека.

Осенью 2023 года Valve сообщила, что взялась за проблему смурф-аккаунтов всерьёз. Спустя несколько месяцев разработчики не пощадили даже профессиональных игроков, хотя у многих просто нет выбора: у них очень высокий рейтинг, из-за чего они могут искать матчи вплоть до нескольких часов.