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Продажи Samsung Galaxy S24 в России начнутся раньше всего мира

Продажи Samsung Galaxy S24 в России начнутся раньше всего мира
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Продажи смартфонов Samsung Galaxy S24 в России начнутся раньше всего мира — уже на этой неделе. Об этом представители ритейлеров и сотовых операторов рассказали изданию «Известия». Данную информацию подтвердили в МТС, Tele2, «Мегафоне», Ozon и «М.Видео-Эльдорадо».

Отмечается, что ритейлеры и сотовые операторы закупают устройства у поставщиков из Армении, Казахстана и ОАЭ — данные страны получают устройства заранее. А поскольку Samsung официально в России больше не работает, то отечественным продавцам больше не нужно согласовывать с вендором даты старта продаж.

Когда компания сама занималась дистрибуцией своих товаров, подобное было невозможно, поскольку это грозило продавцам огромным штрафом и даже разрывом контракта с производителем.

Полноценная презентация смартфонов Samsung Galaxy S24 пройдёт сегодня в 21:00 по Москве. В линейку войдёт три модели: стандартный Galaxy S24, S24+ и S24 Ultra.

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