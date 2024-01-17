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Обновление 4.4 для Genshin Impact покажут на стриме 19 января

Обновление 4.4 для Genshin Impact покажут на стриме 19 января
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Студия HoYoverse анонсировала специальный стрим, посвящённый скорому релизу большого обновления 4.4 для Genshin Impact.

Трансляция, на которой разработчики подробно разберут все нововведения, начнётся 19 января 2024-го в 15:00 мск на Twitch-канале игры. Через час, в 16:00 мск эфир будет повторён на YouTube с русскими субтитрами.

Фото: HoYoverse

Релиз обновления 4.4 в Genshin Impact предварительно намечен на 31 января. Ожидается, что в игре появятся два новых персонажа — Сянь Юнь и Ка Мин, новая область для исследования между Фонтейном и Ли Юэ, а также ряд сюжетных и второстепенных заданий.

Также вероятно, что после выхода 4.4 будет доступно временное событие, посвящённое празднику морских фонарей — игровому аналогу китайского Нового года, который отмечается в начале февраля.

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