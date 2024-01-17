Обновление 4.4 для Genshin Impact покажут на стриме 19 января

Студия HoYoverse анонсировала специальный стрим, посвящённый скорому релизу большого обновления 4.4 для Genshin Impact.

Трансляция, на которой разработчики подробно разберут все нововведения, начнётся 19 января 2024-го в 15:00 мск на Twitch-канале игры. Через час, в 16:00 мск эфир будет повторён на YouTube с русскими субтитрами.

Фото: HoYoverse

Релиз обновления 4.4 в Genshin Impact предварительно намечен на 31 января. Ожидается, что в игре появятся два новых персонажа — Сянь Юнь и Ка Мин, новая область для исследования между Фонтейном и Ли Юэ, а также ряд сюжетных и второстепенных заданий.

Также вероятно, что после выхода 4.4 будет доступно временное событие, посвящённое празднику морских фонарей — игровому аналогу китайского Нового года, который отмечается в начале февраля.